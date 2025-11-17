Генсек НАТО высказался о подрыве железнодорожных путей из Польши на Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. Об этом генсек альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — сказал Рютте.

Утром 17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Днем 17 ноября в Польше второй раз за сутки повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

