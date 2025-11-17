На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО высказался о подрыве железнодорожных путей из Польши на Украину

Рютте призвал дождаться расследования причин взрыва на железной дороге в Польше
true
true
true
close
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. Об этом генсек альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — сказал Рютте.

Утром 17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Днем 17 ноября в Польше второй раз за сутки повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили подрыв железнодорожных путей из Польши на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами