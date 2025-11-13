Рубио заявил, что у США осталось мало возможностей для санкций против России

Рубио сообщил, что у США заканчиваются цели для введения санкций против России

Американский пресс-секретарь Марко Рубио заявил на брифинге после встречи глав МИД стран G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в Канаде, что США почти исчерпали возможности для новых антироссийских санкций.

Дипломат пояснил, что США уже наложили ограничения на крупнейшие нефтяные компании, противостоять «теневому флоту» (танкерам, перевозящим российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) должны страны Европы из-за своей близости к РФ.

«У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции... Не знаю, что еще нужно сделать», — сказал Рубио.

В конце октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече соратников в Лондоне заявил, что «коалиция желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят дальнейшее военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия».

В России на это ответили, что «подобные замашки на роль «глобального полицейского» гарантированно не останутся без последствий».

Ранее Лондон попытался установить контакт с Москвой.