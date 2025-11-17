Бельгии обозначили гарантии в случае использования российских активов

Европейская комиссия (ЕК) предложила Бельгии гарантии по кредиту Украине, выданному благодаря конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

В публикации говорится, что представители ЕК заверили Бельгию в том, что она не останется одна в случае юридических или финансовых последствий использования замороженных активов РФ.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства — члены Евросоюза готовы нести ответственность за вмешательство в течение многих лет. Она обратилась к премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, сказав, что объединение будет покрывать риски «даже после отмены заморозки активов». Помимо этого, гарантии для бельгийской стороны будут распространяться на риски, связанные с двусторонними инвестиционными соглашениями.

В октябре Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее на Западе объяснили, почему ЕС не спешит с конфискацией замороженных российских активов.