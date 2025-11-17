На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгии обозначили гарантии в случае использования российских активов

Politico: ЕК предложила Бельгии гарантии в случае использования активов России
close
Depositphotos

Европейская комиссия (ЕК) предложила Бельгии гарантии по кредиту Украине, выданному благодаря конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

В публикации говорится, что представители ЕК заверили Бельгию в том, что она не останется одна в случае юридических или финансовых последствий использования замороженных активов РФ.

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства — члены Евросоюза готовы нести ответственность за вмешательство в течение многих лет. Она обратилась к премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, сказав, что объединение будет покрывать риски «даже после отмены заморозки активов». Помимо этого, гарантии для бельгийской стороны будут распространяться на риски, связанные с двусторонними инвестиционными соглашениями.

В октябре Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее на Западе объяснили, почему ЕС не спешит с конфискацией замороженных российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами