Путин похвалил ледокол «Сталинград»

Путин: ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое историческое имя
Росатомфлот

Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое имя, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола в режиме онлайн-конференции.

«Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя», — сказал российский лидер.

В марте Путин заявлял, что у Российской Федерации самый большой ледокольный флот в мире. Российский лидер призвал усилить «эти позиции» и вводить в строй атомные ледоколы нового поколения. По информации Путина, это единственные в мире суда подобного типа. В других странах атомных ледоколов нет.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».

