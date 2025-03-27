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Путин напомнил, что у России самый большой ледокольный флот в мире

Путин: Россия владеет самым большим ледокольным флотом в мире
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Росатомфлот

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, ни у одной страны нет такого флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его словам его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет», — заявил глава государства в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Также российский лидер отметил, что Мурманск — это порт приписки атомного ледокольного флота России, город играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс и Арктики в целом.

В настоящее время российский арктический флот насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических. Среди них выделяются универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Урал», «Сибирь», «Чукотка») мощностью 60 МВт каждый, а также самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» (25 МВт).

В России продолжается строительство ледоколов проекта 22220 («Чукотка», «Ленинград») и самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта 10510 («Лидер») мощностью 120 МВт.

Путин также в ходе заседания отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике. По словам российского лидера, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан.

Ранее в МИД РФ высказались об активности НАТО в Арктике.

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