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Путин объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград»

Путин объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград» в 2025 году

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Росатомфлот

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о планах по развитию арктического флота, включая закладку корабля «Сталинград» в 2025 году. Он подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел, а также наращивания арктического флота.

Президент отметил, что в прошлом году была спущена на воду уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», а в начале текущего года был заложен новый атомный ледокол «Ленинград». В следующем году планируется заложить еще один корабль такого же класса — «Сталинград».

Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» с удвоенной мощностью. Президент также отметил планы по обновлению торгового флота, включая танкеры, газовозы и контейнеровозы, чтобы обеспечить российскому бизнесу эффективные торговые потоки в условиях изменяющейся логистики и глобальной экономики.

Таким образом, российский лидер подчеркнул важность развития арктического флота и кораблестроения для обеспечения национальных интересов и экономического развития страны.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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