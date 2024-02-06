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Ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ России в первом полугодии 2024 года

МО РФ анонсировало включение ледокола «Евпатий Коловрат» в состав ВМФ

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Министерство обороны РФ

Ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что корабль построили на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз»» для Тихоокеанского флота.

«В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний в морских полигонах <…> на Камчатке», — уточнили в сообщении.

Планируется, что ледокол станет проводником боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике. Его задача — повысить возможности боевых кораблей в районах со сложной ледовой обстановкой. Как только корабль примут в состав ВМФ, на нем поднимут Андреевский флаг.

В конце января стало известно, что Германию смутили названия новых российских ледоколов. Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента РФ Владимира Путина на «Балтийский завод» и строительстве новых кораблей с «громкими» наименованиями — «Ленинград» и «Сталинград».

Ранее в Кремле оценили возможный выход России из Арктического совета.

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