«Нельзя доверить телефону»: в России рассказали, о чем Уиткофф скажет Зеленскому

Сенатор Климов: Зеленский примет нужные США решения после встречи с Уиткоффом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Встреча в Турции спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 ноября в контексте коррупционного скандала на Украине нужна для того, чтобы Штаты сообщили Киеву «что-то такое, что нельзя было доверить телефону». Об этом «Газете.Ru» заявил член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Они (западные союзники Киева. – «Газета.Ru») не против, чтобы крали, но все-таки не в таких размерах, не так нагло. И отсюда, как я понимаю, американские спецслужбы намеренно сделали вот эти утечки (о хищении средств у госкомпании «Энергоатом. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

По словам Климова, США вынуждают Зеленского «принять решение, которое было бы выгодно нынешним хозяевам Белого дома», потому что у администрации американского президента Дональда Трампа есть «серьезные интересы» прекратить вооруженное противостояние на Украине.

В этой связи, отметил эксперт, Уиткофф приедет в Турцию, «чтобы Зеленскому передать что-то такое, что нельзя было доверить телефону».

России на фоне коррупционного скандала на Украине и взаимодействия Киева и Вашингтона по этому вопросу нужно продолжать заниматься предметным решением задач СВО, считает Климов.

18 ноября Зеленский сообщил, что планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с Зеленским.

Украинский лидер поедет в Турцию на переговоры с США в условиях продолжающегося коррупционного скандала.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Кремль исключил присутствие РФ на переговорах с Зеленским в Турции.

Переговоры о мире на Украине
