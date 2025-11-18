Кремль исключил присутствие РФ на переговорах с Зеленским в Турции

Песков: контакты в Турции по возобновлению переговоров пройдут без участия РФ

Российские представители не будут участвовать в контактах по возобновлению мирных переговоров с Украиной, которые пройдут в среду в Турции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает «Интерфакс».

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

«Представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации», — сказал он.

Песков также рассказал, что российская сторона пока не получила никакой информации из Киева по этому вопросу.

По его словам, речь, вероятно, идет о контактах Зеленского с турецкими представителями, к которым может присоединиться специальный представитель президента США Стивен Уиткофф.

Кремль будет ждать результатов этих переговоров, добавил он.

Ранее нардеп Гончаренко заявил, что Зеленский в Турции может встретиться с Миндичем.