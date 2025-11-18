На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме спрогнозировали судьбу Зеленского после «побега» Умерова

Депутат Картаполов: Зеленский сам не уйдет даже после побега Умерова
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сам не уйдет в отставку даже после «побега» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова в Турцию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с NEWS.ru.

По мнению Картаполова, первые лица Украины уже начали понимать, что их дни сочтены. Депутат сравнил их с «крысами», которые бегут с тонущего корабля. Собеседник издания считает, что это понимают в том числе американцы и европейцы. Однако они вынуждены продолжать играть свою «незавидную роль», пока «режим Зеленского» окончательно не рухнет.

«Само это гнусное существо не уйдет. Будут выжидать до тех пор, пока режим Зеленского не рухнет. После этого они все сползутся и будут делить то, что останется от Украины», — подытожил Картаполов.

17 ноября связанный с Турцией Telegram-канал Clash Report сообщил, что Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала. Позже на Украине опровергли бегство чиновника. В Верховной раде заявили, что уехавший в Стамбул глава СНБО продлил официальную командировку до 19 ноября, хотя она должна была закончиться еще 16 ноября.

Ранее Умерова уличили в желании сдать Зеленского и Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
