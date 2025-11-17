На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерова уличили в желании сдать Зеленского и Ермака

Шарий: Умеров хочет дать ФБР показания на Ермака и Зеленского
Leonhard Foeger/Reuters

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, ранее возглавлявший Минобороны, намерен дать показания ФБР о деятельности президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака. Об этом заявил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По информации блогера, Умеров находится за пределами Украины с семьей и планирует предоставить ФБР информацию по некоему старому «одесскому» делу, в котором он не является подозреваемым. Взамен, как утверждает Шарий, Умеров рассчитывает избежать возможных обвинений со стороны НАБУ по делу о пленках Миндича, а также получить защиту и охрану от американских властей.

Шарий предполагает, что показания могут быть даны в ближайшее время и добавляет, что еще одна высокопоставленная украинская чиновница приняла аналогичное решение, но планирует сотрудничать с НАБУ.

«Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Возможно, это произойдет в самые ближайшие часы», — сказал Шарий.

Ранее Умеров отказался возвращаться на Украину.

