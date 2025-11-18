На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович пошутил о санкциях Зеленского против Умерова

Арестович: Зеленский введет санкции СНБО против секретаря СНБО Умерова
true
true
true
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против секретаря СНБО Рустема Умерова, если тот не вернется на родину. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

«Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на секретаря СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония», — подчеркнул он.

17 ноября блогер Анатолий Шарий заявил, что Умеров, ранее возглавлявший Минобороны, намерен дать показания ФБР о деятельности президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.

По информации блогера, Умеров находится за пределами Украины с семьей и планирует предоставить ФБР информацию по некоему старому «одесскому» делу, в котором он не является подозреваемым. Взамен, как утверждает Шарий, Умеров рассчитывает избежать возможных обвинений со стороны НАБУ по делу о пленках Миндича, а также получить защиту и охрану от американских властей.

Ранее Умеров отказался возвращаться на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами