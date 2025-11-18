Арестович пошутил о санкциях Зеленского против Умерова

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против секретаря СНБО Рустема Умерова, если тот не вернется на родину. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

«Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на секретаря СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония», — подчеркнул он.

17 ноября блогер Анатолий Шарий заявил, что Умеров, ранее возглавлявший Минобороны, намерен дать показания ФБР о деятельности президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.

По информации блогера, Умеров находится за пределами Украины с семьей и планирует предоставить ФБР информацию по некоему старому «одесскому» делу, в котором он не является подозреваемым. Взамен, как утверждает Шарий, Умеров рассчитывает избежать возможных обвинений со стороны НАБУ по делу о пленках Миндича, а также получить защиту и охрану от американских властей.

Ранее Умеров отказался возвращаться на Украину.