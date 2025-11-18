На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В антикоррупционных органах Украины заявили, что Зеленского ждет день расплаты

Economist: НАБУ и САП предрекли Зеленскому день расплаты
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает «день расплаты» на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники, приближенные к антикоррупционным органам – Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«Зеленского ждет день расплаты… Выбор невелик. Либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу», — подчеркнул он.

Кроме того, источники, близкие к антикоррупционным органам, говорят, что они начнут рассматривать оборонный сектор страны.

На этом фоне, пишет The Economist, некоторые обвиняемые могут пойти на сделку с властями, раскрыв еще больше компрометирующей информации.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Позже депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «проведать» Миндича в Турции.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами