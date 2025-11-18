В антикоррупционных органах Украины заявили, что Зеленского ждет день расплаты

Украинского лидера Владимира Зеленского ожидает «день расплаты» на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники, приближенные к антикоррупционным органам – Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«Зеленского ждет день расплаты… Выбор невелик. Либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу», — подчеркнул он.

Кроме того, источники, близкие к антикоррупционным органам, говорят, что они начнут рассматривать оборонный сектор страны.

На этом фоне, пишет The Economist, некоторые обвиняемые могут пойти на сделку с властями, раскрыв еще больше компрометирующей информации.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Позже депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «проведать» Миндича в Турции.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака.