В Британии заявили о записи разговора, где Зеленский говорил с коррупционером

Economist: есть запись разговора Зеленского с приближенным к нему коррупционером

У антикоррупционных органов есть запись телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского с одним из обвиняемых в коррупции на Украине, сообщается, что данные не имеют «компрометирующей формы». Об этом пишет журнал The Economist.

«Сам Зеленский принимал участие в телефонном разговоре с одним из обвиняемых, хотя и не в компрометирующей его форме», — говорится в сообщении издания.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Позже депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «проведать» Миндича в Турции.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака.