Трамп выпустил поздравление всему миру

Трамп поздравил весь мир с одобрением Совбезом ООН резолюции по Газе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил весь мир в связи с одобрением Совета Безопасности ООН американской резолюции по сектору Газа. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что поздравляет весь мир с невероятным голосованием Совбеза ООН, которое признал и одобрил совет мира. Он подчеркнул, что прошедшее голосование войдет в историю как одно из важнейших решений всемирной организации, приведет к укреплению мира и станет историческим событием.

До этого Трамп поблагодарил Россию и Китай, не наложивших вето во время голосования в Совете Безопасности ООН по американской резолюции о секторе Газа.

18 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие радикальной палестинской группировки ХАМАС в управлении сектором в будущем.

Ранее Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.