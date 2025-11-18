На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБ ООН одобрил американский план по урегулированию конфликта в секторе Газа

СБ ООН одобрил план США по Газе, Россия и Китай воздержались от голосования
Brendan McDermid/Reuters

Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай, сообщает РИА Новости.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем.

15 ноября сообщалось, что Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.

19 октября сообщалось, что Египет возьмет на себя руководство международным контингентом, сформированным для стабилизации ситуации в секторе Газа. В состав этой миротворческой миссии также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Одной из ключевых задач этого объединенного контингента станет обеспечение безопасности гражданских лиц и предотвращение повторных эскалаций насилия.

Ранее Израиль подал запрос в МУС об отмене ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.

Все новости на тему:
Война в Газе
