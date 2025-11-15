Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе

Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Газе. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Telegram-канале.

«Резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что Россия ценит усилия США и посредников по урегулированию ситуации. Однако РФ была вынуждена подготовить альтернативу документу.

В миссии отметили, что российский проект не идет вразрез с инициативой США. По данным постпредства, целью документа стало внесение поправок в американскую концепцию, чтобы привести ее в соответствие с согласованными резолюциями ООН.

11 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что обсуждение проекта резолюции СБ ООН по Газе, предусматривающего отправку иностранных сил в анклав, продолжается. По словам главы ведомства, документ находится на рассмотрении.

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.