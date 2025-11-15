На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе

Постпредство: РФ была вынуждена подготовить альтернативу резолюции США по Газе
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Газе. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Telegram-канале.

«Резолюции СБ ООН должны отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, прежде всего двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования. К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что Россия ценит усилия США и посредников по урегулированию ситуации. Однако РФ была вынуждена подготовить альтернативу документу.

В миссии отметили, что российский проект не идет вразрез с инициативой США. По данным постпредства, целью документа стало внесение поправок в американскую концепцию, чтобы привести ее в соответствие с согласованными резолюциями ООН.

11 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что обсуждение проекта резолюции СБ ООН по Газе, предусматривающего отправку иностранных сил в анклав, продолжается. По словам главы ведомства, документ находится на рассмотрении.

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.

