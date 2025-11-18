Трамп выразил благодарность России и Китаю, не ветировавших резолюцию США по Газе

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп поблагодарил Россию и Китай, воздержавшихся при голосовании СБ ООН по Газе
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Россию и Китай, не наложивших вето во время голосования в Совете Безопасности ООН по американской резолюции о секторе Газа. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп выразил благодарность ООН, всем государствам — членам Совета Безопасности и входящим в него на постоянной основе России, Китаю, Великобритании и Франции.

18 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие радикальной палестинской группировки ХАМАС в управлении сектором в будущем.

Ранее Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.

Война в Газе
