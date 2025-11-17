Медведев высказался о сделке по поставкам Украине истребителей Rafale

Сделка Украины и Франции по поставкам истребителей Rafale является коррупционной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона и компании, когда коррумпированного киевского наркомана привлекут к ответственности? «Мы ничего не знали» или «Мы должны были помочь бедным украинцам» и прочую чепуху. Возможно, они тоже участвовали в коррупционной схеме с истребителями Rafale», — написал политик.

17 ноября президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали «историческое» соглашение о военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным СМИ, речь в нем идет о поставках боевой авиации и средств противовоздушной обороны. Зеленский уже заявил, что Украина закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. При этом, по словам экспертов, их поставки начнутся в лучшем случае в 2029 году.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов заявил, что подписанное между Зеленским и Макроном «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации не решит боевых задач Украины, а попросту уменьшит боевой потенциал Франции. При этом, по его мнению, никакого преимущества на поле боя вооруженным силам Украины эти поставки не принесут.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.