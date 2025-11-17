В России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной

Соглашение Украины и Франции о поставках Киеву сотни истребителей Rafale, подписанное лидерами двух стран, является «макроновским безумием». Об этом «Ленте.ру» заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это серьезный истребитель. Это истребитель четвертого поколения, даже, может быть, пятого. Это макроновское безумие, если он действительно передаст Украине Rafale», — сказал Дандыкин.

В то же время он заметил, что это «вполне себе сбиваемый самолет», однако он гораздо сильнее, чем используемые сейчас ВСУ F-16 и Mirage. Военный назвал Rafale «гордостью Франции» и подчеркнул, что для него соглашение Киева и Парижа «неожиданно».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина закажет у Франции сто истребителей Rafale. По данным «Страна.ua», кроме поставок Киеву оружия, лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

Ранее Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить Россию.