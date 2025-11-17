На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде объяснили бесполезность военного соглашения между Францией и Украиной

Сенатор Муратов: Франция утилизирует свое оружие на Украине
Christophe Ena/Reuters

Подписанное между президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации не решит боевых задач Украины, а попросту уменьшит боевой потенциал Франции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов.

«Подписав соглашение о поставках боевой авиации Киеву, Франция, по-видимому, решила утилизировать свои истребители. Россия Парижу в этом устремлении с радостью поможет при помощи наших новейших зенитно-ракетных комплексов», — сказал сенатор.

При этом, по мнению Муратова, никакого преимущества на поле боя вооруженным силам Украины эти поставки не принесут.

Президент Украины и его французский коллега подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Речь идет о поставке Украине 100 истребителей Rafale, системы противовоздушной обороны нового поколения SAMP-T и радиолокационных системах.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.

