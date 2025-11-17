МИД Черногории вызвал посла России

Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в Подгорице Александра Лукашика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на черногорское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Черногории уточнили, что причиной вызова стали заявления дипломата, связанные с решением парламента страны о присоединении вооруженных сил к механизму НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности (NSATU). Также поводом для подобного решения стали слова посла по поводу интервью президента Черногории Якова Милатовича изданию La Croix.

«Недавние неподобающие заявления и комментарии в СМИ представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории. Подобные действия и критика абсолютно неприемлемы. Черногория не позволит никому ущемлять достоинство своих институтов», — говорится в сообщении ведомства.

Парламент Черногории решил присоединиться к NSATU 16 ноября. Решение поддержали в том числе депутаты, представляющие пророссийские партии «Демократический фронт», лидером которой является спикер парламента Андрия Мандич.

Лукашик, комментируя данное решение, заявил, что оно является подтверждением курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой. Также, по словам дипломата, таким образом Черногория продемонстрировала стремление участвовать в инициативах, направленных против России.

Ранее Россия заявила о готовности к восстановлению связей с Черногорией.