В Черногории поддержали отправку военнослужащих для помощи ВСУ

Черногорский парламент одобрил участие военных в миссии НАТО по Украине
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Черногории одобрил участие черногорских военных в миссии НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию из Подгорицы.

Решение поддержали, в том числе, депутаты, представляющие пророссийские партии «Демократический фронт», лидером которой является спикер парламента Андрия Мандич.

В российском посольстве в Подгорице в ответ на это заявили, что Черногория продолжает «твердолобо следовать линии Запада, усиливая напряженность с Россией». При этом парламенту страны предстоит еще одобрить соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности, что может увеличить вовлеченность Черногории в западный курс на украинском направлении, несмотря на формальное противодействие отдельных партий правящего большинства.

Принятие постановления стало во многом неожиданным, хотя Совет по обороне и безопасности, включающий высшее руководство страны, одобрил его еще в феврале. Оппозиция на протяжении девяти месяцев обвиняла парламент в затягивании решения, направленного на подтверждение обязательств Черногории как члена НАТО.

Итоговое голосование показало большинство: 44 депутата проголосовали «за», пятеро — «против», а двое воздержались. Постановление поддержали как однопартийцы Мандича, так и некоторые партнеры по правящей коалиции. В то же время ряд партий власти решение не одобрили, предупреждая о возможном ухудшении отношений с Россией.

В июне парламент одобрил отправку черногорских военных в миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине. Следующим шагом станет рассмотрение соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности, включая взаимодействие в случае вооруженного нападения, сотрудничество в оборонной промышленности и обмен разведданными.

Ранее в Госдуме заявили, что поставка Францией истребителей не даст ВСУ перевеса на поле боя.

