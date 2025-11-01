Россия заявила о готовности к восстановлению связей с Черногорией

Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении полноценных связей с Черногорией и не видит причин, которые могли бы этому помешать. Об этом сообщило российское посольство в балканской стране в своем Telegram-канале.

«Со своей стороны, сохраняем открытость к восстановлению полноформатных отношений с Черногорией. Не видим для этого препятствий», — отметили представители ведомства.

Речь идет о двустороннем взаимодействии, в частности, в таких областях, как энергетика, транспортная сфера, информационные технологии, развитие инфраструктуры, туризм и многих других.

«Мы готовы рассматривать любые предложения, направленные на укрепление сотрудничества,» — говорится в сообщении.

В октябре президент Черногории Яков Милатович заявил, что, несмотря на зависимость от российских туристов, Черногория в скором времени введет визовый режим для граждан России. В настоящее время гражданам Российской Федерации разрешено находиться на территории Черногории без визы до 30 дней.

