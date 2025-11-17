Бывший посол США в России позавидовал Украине в одном вопросе

Бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в соцсети Х позавидовал борьбе с коррупцией на Украине и выразил надежду, что в его стране будет так же.

«Хотелось бы, чтобы в Соединенных Штатах были такие же сильные и эффективные антикоррупционные институты и организации, как на Украине», — написал Макфол, комментируя коррупционный скандал в энергетическом секторе республики.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Владимир Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу, который сейчас расследует НАБУ.

Ранее президент Финляндии восхитился Зеленским.