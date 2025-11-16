Президент Финляндии восхитился Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что восхищается многими действиями украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на «некоторые ошибки». Его слова приводит агентство Associated Press.

«Я восхищаюсь многими его [Зеленского] действиями, потому что руководить страной во время войны… — это экзистенциальная задача. В такой ситуации многому учишься у других людей», — сказал Стубб.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что коррупционный скандал на Украине, связанный с «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, негативно повлияет на поддержку со стороны партнеров, ведь «ущерб уже нанесен».

По словам польского премьера, он просил Зеленского внимательно отслеживать признаки коррупции в своем окружении. Туск добавил, что даже незначительный скандал может стать решающим для его репутации, потому что станет сложнее убеждать международных партнеров поддерживать Украину, если похожие случаи будут продолжать появляться.

Ранее президент Финляндии призвал не ждать прекращения огня на Украине.