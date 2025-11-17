На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-аналитик ЦРУ разгадал тайну «переобуваний» Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Аледо: Трамп легко поддается чужому влиянию
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в вопросах внешней политики выставляет себя «эдаким шизофреником»: то дружит с Россией, то ссорится, то хвалит Евросоюз, то предъявляет ему претензии. Все дело в том, что глава Белого дома очень легко поддается чужому влиянию. Такое мнение высказал отставной офицер американской армии, экс-аналитик ЦРУ Рон Аледо. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, в окружении американского лидера крайне противоречивые взгляды.

«Позиция Трампа — это позиция последнего человека, с которым он сегодня говорил. Потому утром, когда он поговорил с кем-то из «хороших», Дональд Трамп говорит: «Держимся подальше от России, это не наша война, на Украине вообще переворот в 2014 году был». Но позже, днем, он общается с кем-то из «плохих», с тем же Линдси Грэмом*, и вот уже Трамп яростно заявляет: «Ну уж нет, такого от России я больше не потерплю», — отметил Аледо.

Внешне это выглядит как «шизофрения», добавил он.

17 ноября американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года.

До этого Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет может стать инструментом давления на Москву.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против санкций в отношении партнеров России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами