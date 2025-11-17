Экс-аналитик ЦРУ разгадал тайну «переобуваний» Трампа

Президент США Дональд Трамп в вопросах внешней политики выставляет себя «эдаким шизофреником»: то дружит с Россией, то ссорится, то хвалит Евросоюз, то предъявляет ему претензии. Все дело в том, что глава Белого дома очень легко поддается чужому влиянию. Такое мнение высказал отставной офицер американской армии, экс-аналитик ЦРУ Рон Аледо. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, в окружении американского лидера крайне противоречивые взгляды.

«Позиция Трампа — это позиция последнего человека, с которым он сегодня говорил. Потому утром, когда он поговорил с кем-то из «хороших», Дональд Трамп говорит: «Держимся подальше от России, это не наша война, на Украине вообще переворот в 2014 году был». Но позже, днем, он общается с кем-то из «плохих», с тем же Линдси Грэмом*, и вот уже Трамп яростно заявляет: «Ну уж нет, такого от России я больше не потерплю», — отметил Аледо.

Внешне это выглядит как «шизофрения», добавил он.

17 ноября американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года.

До этого Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет может стать инструментом давления на Москву.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против санкций в отношении партнеров России.