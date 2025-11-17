МИД Китая заявил, что выступает против санкций в отношении партнеров России

МИД КНР о проекте США: Китай выступает против односторонних санкций

Китай выступает против односторонних санкций, не одобренных Советом безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, комментируя законопроект США, предусматривающий введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией, передает РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы, и не санкционированных Советом безопасности ООН», — сказала Мао Нин, комментируя поддержку документа со стороны президента США Дональда Трампа.

В октябре сенатор Джон Тьюн заявил, что Республиканская партия вынесет на голосование проект закона о новых санкциях против России, когда администрация США сочтет это необходимым.

До этого Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией.

Документ включает пошлины до 500%. Президент США заявил, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

Ранее МИД Ирана оценил влияние санкций против Тегерана на атомные проекты с Россией.