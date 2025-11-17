На Западе заявили, что Лондон не смог наладить прямой контакт с Москвой

FT: при попытке наладить контакты с РФ Британия вышла за рамки

Великобритания не смогла наладить прямой диалог с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, попытка Лондона наладить контакт с Москвой вызвала обеспокоенность среди стран ЕС. В частности, союзники опасались, что Великобритания проведет сепаратные переговоры с Россией.

12 ноября стало известно, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с Россией. В начале 2025 года он провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил контакт советника британского премьер-министра Джонатана Пауэлла и помощника российского президента Юрия Ушакова.

Ранее в Европе заговорили о смене стратегии в отношениях с Россией.