В Европе заговорили о смене стратегии в отношениях с Россией

Экс-президент Ниинисте: ЕС должен говорить с РФ напрямую, как это делает Трамп

Европа должна напрямую вести диалог с Россией по вопросу решения конфликта на Украине, как этом делает президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью Yle заявил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте.

«(Президент Франции Эммануэль – «Газета.Ru») Макрон, кажется, последний, кто звонил (президенту РФ - «Газета.Ru»), а до этого – (бывший канцлер Германии Олаф - «Газета.Ru») Шольц примерно год назад. И это вызвало критику. Я его защищал и до сих пор удивляюсь тому, что в Европе заявляют, что не будут разговаривать с… Путиным», — сказал он.

По словам Ниинисте, ЕС мог бы выиграть от прямого диалога с Москвой.

«Возможно, в этой ситуации разумнее было бы вести эти переговоры самостоятельно. Как и Трамп», — подчеркнул бывший глава государства.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что Евросоюзу следует выбрать переговорщика с Россией по Украине.

По словам депутата, странам Евросоюза необходимо иметь прямой контакт с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

