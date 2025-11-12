На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что британский чиновник пытался наладить канал связи с Россией

FT узнала о попытке советника Стармера наладить канал связи с Россией
true
true
true
close
Toby Melville/Reuters

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишут авторы публикации, Пауэлл в начале 2025 года связывался с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся на фоне опасений Европы из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. Однако беседа прошла не очень удачно и не привела к созданию канала связи между Лондоном и Москвой.

Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пауэлл действительно предпринял подобную попытку, однако в последние несколько месяцев не разговаривал с Ушаковым, в том числе во время саммита на Аляске.

Европейский чиновник отметил, что инициатива Пауэлла обеспокоила союзников, так как подобные действия могут вызвать недовольство администрации американского президента на фоне попыток усадить Москву за стол переговоров посредством санкций.

12 ноября стало известно, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию якобы в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле, а также заявил о неких «провокациях».

По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».

Ранее участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами