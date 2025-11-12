Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишут авторы публикации, Пауэлл в начале 2025 года связывался с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся на фоне опасений Европы из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. Однако беседа прошла не очень удачно и не привела к созданию канала связи между Лондоном и Москвой.

Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пауэлл действительно предпринял подобную попытку, однако в последние несколько месяцев не разговаривал с Ушаковым, в том числе во время саммита на Аляске.

Европейский чиновник отметил, что инициатива Пауэлла обеспокоила союзников, так как подобные действия могут вызвать недовольство администрации американского президента на фоне попыток усадить Москву за стол переговоров посредством санкций.

12 ноября стало известно, что заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию якобы в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле, а также заявил о неких «провокациях».

По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».

