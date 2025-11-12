В Кремле подтвердили попытку советника британского премьера наладить контакт с Москвой

Песков: Пауэлл созванивался с Ушаковым, но диалог не получил продолжения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил контакт советника британского премьер-министра Джонатана Пауэлла и помощника российского президента Юрия Ушакова.

«Там действительно был контакт, ... имел место. Диалог не получил продолжения. В ходе этого контакта было острое желание [британского] собеседника рассказать о позиции европейцев, и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился», — поделился Песков.

12 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с Россией.

Как пишут авторы публикации, Пауэлл в начале 2025 года связывался с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Британии и ЕС по конфликту на Украине.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся на фоне опасений Европы из-за непоследовательности президента США Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. Однако беседа прошла не очень удачно и не привела к созданию канала связи между Лондоном и Москвой.

