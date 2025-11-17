Трамп заявил, что ему нечего скрывать о связях с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать в конгрессе за раскрытие всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Обращение к соратникам он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Нам нечего скрывать, и пришло время разобраться с этой «уткой» демократов, которую радикальные левые безумцы распространяют, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии», — написал американский президент.

По словам Трампа, раскрытие файлов по делу Эпштейна не будет выгодно его противникам из Демократической партии США, поскольку оно содержит компромат на таких видных «демократов», как бывший президент США Билл Клинтон, сооснователь Рид Хоффман и директор Национального экономического совета США Ларри Саммерс.

«Никто не заботился о Джеффри Эпштейне, когда он был жив, и если бы у демократов что-то было, они бы выпустили это до нашей победы на выборах», — отметил Трамп.

При этом Трамп заявил, что тех его соратников по партии, которые прежде выступали за раскрытие файлов Эпштейна и считали, что это может бросить тень на его репутацию, «используют».

До этого в опубликованной американскими демократами переписке Джеффри Эпштейна оказалось упоминание о неком «секс-компромате» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен президент России Владимир Путин.

12 ноября члены конгресса от Демократической партии США, входящие в комитет по государственному надзору, опубликовали около 20 тыс. страниц документов, связанных с Эпштейном, жизнь которого оборвалась в 2019 году незадолго до нового суда по делу о вовлечении им несовершеннолетних в проституцию.

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.