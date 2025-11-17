На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что ему нечего скрывать о связях с Эпштейном

Трамп призвал республиканцев в конгрессе голосовать за раскрытие дела Эпштейна
true
true
true
close
Today/YouTube

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать в конгрессе за раскрытие всех файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Обращение к соратникам он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Нам нечего скрывать, и пришло время разобраться с этой «уткой» демократов, которую радикальные левые безумцы распространяют, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии», — написал американский президент.

По словам Трампа, раскрытие файлов по делу Эпштейна не будет выгодно его противникам из Демократической партии США, поскольку оно содержит компромат на таких видных «демократов», как бывший президент США Билл Клинтон, сооснователь Рид Хоффман и директор Национального экономического совета США Ларри Саммерс.

«Никто не заботился о Джеффри Эпштейне, когда он был жив, и если бы у демократов что-то было, они бы выпустили это до нашей победы на выборах», — отметил Трамп.

При этом Трамп заявил, что тех его соратников по партии, которые прежде выступали за раскрытие файлов Эпштейна и считали, что это может бросить тень на его репутацию, «используют».

До этого в опубликованной американскими демократами переписке Джеффри Эпштейна оказалось упоминание о неком «секс-компромате» на Дональда Трампа, с которым может быть ознакомлен президент России Владимир Путин.

12 ноября члены конгресса от Демократической партии США, входящие в комитет по государственному надзору, опубликовали около 20 тыс. страниц документов, связанных с Эпштейном, жизнь которого оборвалась в 2019 году незадолго до нового суда по делу о вовлечении им несовершеннолетних в проституцию.

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами