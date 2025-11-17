США намерены включить «картель Солнц» в список террористических организаций

Соединенные Штаты намерены внести «картель Солнц» (Cartel de los Soles), во главе которого якобы находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, в перечень террористических организаций. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, возглавляемый «незаконным лидером» Мадуро «картель Солнц» коррумпировал государственные институты Венесуэлы и ответственен как за террористическое насилие, которое совершается совместно с другими признанными террористическими организациями, так и за контрабанду наркотиков в США и Европу.

17 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с лидером Венесуэлы.

Накануне Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

Ранее в Пентагоне заявили о готовности развернуть войска в Венесуэле.