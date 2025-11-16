В Пентагоне заявили о готовности развернуть войска в Венесуэле

Вашингтон готов развернуть Сухопутные силы в Венесуэле при необходимости. Об этом заявил министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в интервью для CBS News.

«Мы будем готовы действовать, если этого потребуют президент или министр обороны», — заявил американский чиновник.

На вопрос телеведущей Маргариты Бреннан о том, получали ли Сухопутные войска какие-либо распоряжения в связи с операцией США по борьбе с наркокартелями в стране, Дрисколл ответил, что разглашать подобную информацию он пока не уполномочен.

«Мы будем готовы, если нас попросят», — заявил он.

При этом Дрисколл отметил, что Сухопутные войска США уже приложили значительные усилия к восстановлению готовности к ведению боевых действий в джунглях.

Утром 16 ноября авианосец США Gerald R .Ford прибыл в Карибский бассейн на фоне эскалации.

На борту боевого корабля также находятся десятки тактических самолетов.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а американский президент Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

Ранее сообщалось, что Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы.