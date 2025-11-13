На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ввели санкции против компаний из Украины за помощь Ирану

На Украине две компании попали под санкции США за помощь Ирану с «Шахедами»
true
true
true
close
Shutterstock

Две украинские компании попали под рестрикции Соединенных Штатов за помощь Ирану с производством ракет и беспилотников модели «Шахед». Информация об этом появилась на портале министерства юстиции США.

«Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC, на Украине, для закупки и поставок компонентов, включая авиагоризонты и магнитометры, для HESA», — говорится в релизе ведомства.

HESA — это «дочка» компании MODAFL, которая занимается производством военных самолетов и дронов для иранской армии, включая «Шахеды».

3 ноября верховный лидер исламской республики Иран Али Хаменеи заявил, что Тегеран рассмотрит запросы Вашингтона о сотрудничестве при условии прекращения поддержки Израиля и изменении политики на Ближнем Востоке.

До этого Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что не располагают данными о разработке Ираном ядерного оружия.

