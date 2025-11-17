На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгерский эксперт связал визит Зеленского в Грецию с коррупционным скандалом

Венгерский эксперт Кошкович заявил, что Зеленскому опасно оставаться на Украине
Shutterstock

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Грецию связан с коррупционным скандалом в стране. Это мнение он выразил в социальной сети X.

«Ему очень опасно оставаться дома, учитывая его коррупционный скандал», — заявил он.

Зеленский прилетел в Афины для обсуждения импорта газа через терминалы Греции 16 ноября.

До этого Кошкович заявил, что западные СМИ должны оправдывать подозреваемого в коррупции президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить моральный дух ВСУ.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Ранее Зеленского обвинили в перекладывании ответственности за провалы.

