Западные СМИ должны оправдывать подозреваемого в коррупции президента Украины Владимира Зеленского чтобы сохранить моральный дух армии. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: «В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией», — иронизирует эксперт.

По его словам, также хорошо сработают слова о том, что такие подозрения окажут пагубное влияние на моральный дух армии.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Ранее Арестович назвал коррупционный скандал на Украине началом конца Зеленского.