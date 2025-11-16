На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом

Зеленский прилетел в Афины для обсуждения импорта газа через терминалы Греции
true
true
true

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В аэропорту главу республики встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс. Позже Зеленский планирует провести встречу с греческим президентом Константиносом Тасуласом.

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы.

«Мы уже подготовили соглашение с Грецией о газе для Украины. Мы выделим почти €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинского производства, вызванные российскими атаками», — написал президент Украины.

При этом греческие СМИ сообщили, что Зеленский в ходе визита намерен попросить у правительства Греции выделить Украине две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

В ночь на 16 ноября телеканал ERT-news сообщил, что власти Греции ввели запрет на проведение митингов и собраний в центре Афин и прилегающих районах в связи с визитом Зеленского. Полиция объяснила меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Ранее в США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из Греции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами