Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом

Зеленский прилетел в Афины для обсуждения импорта газа через терминалы Греции

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В аэропорту главу республики встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс. Позже Зеленский планирует провести встречу с греческим президентом Константиносом Тасуласом.

Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы.

«Мы уже подготовили соглашение с Грецией о газе для Украины. Мы выделим почти €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинского производства, вызванные российскими атаками», — написал президент Украины.

При этом греческие СМИ сообщили, что Зеленский в ходе визита намерен попросить у правительства Греции выделить Украине две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

В ночь на 16 ноября телеканал ERT-news сообщил, что власти Греции ввели запрет на проведение митингов и собраний в центре Афин и прилегающих районах в связи с визитом Зеленского. Полиция объяснила меры необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Ранее в США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из Греции.