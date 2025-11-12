Зеленского обвинили в перекладывании ответственности за провалы

Кошкович: Зеленский перекладывает ответственность за провалы на Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Таким мнением в соцсети X поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский», — написал он.

Так аналитик прокомментировал пост Зеленского, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.

11 ноября Зеленский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии на Покровском направлении (российское название города — Красноармейск) и в Запорожской области, где Вооруженные силы РФ «увеличивают количество и масштабы штурмов».

В сети ранее появилось видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.