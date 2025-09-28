В ЕС назвали пути решения иранской проблемы

Каллас: иранская проблема может быть решена только путем переговоров и дипломатии

Европейский союз (ЕС) приступит к восстановлению санкций в отношении Ирана. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Возобновление санкций и ядерных ограничений не должно означать конец дипломатических переговоров с Ираном по ядерной проблеме, которая остается ключевым вызовом региональной и международной безопасности», — сказала она.

По словам Каллас, позиция ЕС заключается в том, что устойчивое решение иранской ядерной проблемы может быть достигнуто только путем переговоров и дипломатии.

До этого СБ ООН не поддержал проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций. Документ был разработан совместными усилиями России и Китая. Поддержку предложению выразили четыре члена Совета Безопасности ООН, девять проголосовали против, а двое воздержались.

28 августа европейские лидеры приняли решение вернуть санкции в отношении Ирана, объясняя это прогрессом в развитии иранской ядерной программы. Данная инициатива предусматривает запуск механизма автоматического восстановления санкций (так называемый «snapback»).

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали незаконным возврат антииранских санкций.