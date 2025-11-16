На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ отреагировали на сообщения СМИ о прибытии российской делегации в Дамаск

В МИД РФ не подтвердили прибытие делегаций России, США и Турции в Дамаск
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Министерство иностранных дел России не подтверждает данные о якобы прибытии российской, американской и турецкой делегаций в Дамаск для обсуждения вопросов безопасности. Об этом заявили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«В МИД не подтверждают эту информацию», — сказали в дипведомстве.

16 ноября информацию о встрече опубликовал со ссылкой на источники телеканал Al Arabiya.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обстоятельно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Речь шла в том числе о ситуации в секторе Газа в связи с реализацией соглашения о прекращении огня в регионе. Лидеры также обсудили ядерную программу Ирана и содействие стабилизации в Сирии.

Ранее Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске.

