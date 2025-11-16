На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коломойский намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

Коломойский: коррупционную схему на Украине разработал не Миндич, а другие люди
Михаил Маркив/РИА Новости

Коррупционную схему на Украине разработал и реализовал не предприниматель Тимур Миндич, а стоящие за ним люди. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), передает издание «Страна.ua».

«Он идиот, ну то, что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый черт», — сказал олигарх.

Коломойский добавил, что Миндич не смог бы разработать такие сложные схемы. По его словам, подобная идея была воплощена вышестоящими людьми, которые в итоге «подставили» предпринимателя.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине предложили два варианта действий против Зеленского из-за коррупции.

