На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Майдане прошел митинг против Зеленского

В Киеве на Майдане прошел митинг против коррупции и Зеленского
true
true
true
close
Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, на месте собрались порядка 100 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Зеленский - преступник», «президента в отставку», «нет коррупции», а также в поддержку арестованного Службой безопасности Украины (СБУ) детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Организатор акции, бывшая соратница Саакашвили Мария Барабаш, заявила, что будет выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех ее требований, среди которых освобождение Магомедрасулова, экстрадиция в Украину бизнесмена Тимура Миндича и отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, поскольку он якобы является «лидером коррупционных схем».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами