На Майдане прошел митинг против Зеленского

В Киеве на Майдане прошел митинг против коррупции и Зеленского

В Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, на месте собрались порядка 100 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Зеленский - преступник», «президента в отставку», «нет коррупции», а также в поддержку арестованного Службой безопасности Украины (СБУ) детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Организатор акции, бывшая соратница Саакашвили Мария Барабаш, заявила, что будет выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех ее требований, среди которых освобождение Магомедрасулова, экстрадиция в Украину бизнесмена Тимура Миндича и отставка Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, поскольку он якобы является «лидером коррупционных схем».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.