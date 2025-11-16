На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Таджикистана призвал спецслужбы Центральной Азии повысить свой потенциал

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецслужбы стран Центральной Азии должны повысить свой потенциал. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе седьмой консультативной встречи глав государств региона, передает РИА Новости.

«Продолжают вызывать особую обеспокоенность угрозы терроризма, экстремизма, идеология радикализма, незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. В этом контексте отдельного внимания требует вопрос повышения потенциала соответствующих структур и ведомств», — сказал таджикистанский лидер.

Рахмон добавил, что одним из ключевых элементов противодействия новым вызовам и угрозам является развитие сотрудничества в области подготовки кадров и экспертов. Также, по его словам, странам Центральной Азии следует усилить комплекс мер по обеспечению кибербезопасности.

В октябре Рахмон заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обсудили ситуацию в регионе, уделив внимание вопросам терроризма и экстремизма. Политик также назвал встречу конструктивной и содержательной.

Ранее Путин заявил о намерении России углубить связи со странами Центральной Азии.

