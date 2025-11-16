Спецпредставитель Путина удивился реакции США на украинский коррупционный скандал

Молчание, которое сохраняет Белый дом по поводу коррупционного скандала в сфере энергетики Украины, является редким случаем. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — написал он.

Таким образом он прокомментировал публикацию телеканала Fox News, посвященную этому скандалу на Украине.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны сообщило, что президент Владимир Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в энергетической сфере, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем. По информации издания, украинский лидер появляется на пленках по делу Миндича, которого также называют «кошельком» президента.

О возможной причастности Зеленского и чиновников из его окружения к скандалу, который расследует НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), также заявил колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, антикоррупционные ведомства собрали 1000 часов прослушанных разговоров. В связи с этим автор статьи допустил, что можно ожидать новых разоблачений по этому громкому делу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком».

Ранее глава МИД ФРГ выступил с призывом к Украине на фоне коррупционного скандала.