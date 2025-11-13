Глава МИД ФРГ выступил с призывом к Украине на фоне коррупционного скандала

Вадефуль: Киеву надо бороться с коррупцией для сохранения поддержки Запада

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Украину бороться с коррупцией для сохранения убедительной поддержки со стороны западных союзников. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

«Решительная борьба с коррупцией на Украине необходима для того, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», — сказал Вадефуль на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Канаде.

При этом глава немецкого МИД заверил Киев, что военная поддержка со стороны Германии продолжится.

До этого «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа обсуждает политический кризис, который возник на Украине из-за коррупционного скандала. Уточняется, что этой ситуацией заинтересовались в Белом доме и в американском истеблишменте.

Кроме того, ФБР расследует факт отмывания денег бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана с пленок Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По некоторым данным, оба фигуранта на данный момент находятся в Израиле и не собираются возвращаться на Украину.

10 ноября НАБУ в своих соцсетях сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

