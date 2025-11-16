На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал о диалоге России и США по урегулированию на Украине

Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия и США активно ведут разговор по урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы (с США. — «Газета.Ru») активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования» — сказал помощник главы государства.

Ушаков добавил, что США не подавали сигналов, согласно которым достигнутые в Анкоридже понимания не действуют. По его словам, эти аспекты остаются основой урегулирования конфликта.

8 ноября президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в нежелании завершать украинский конфликт. По его словам, основной спор состоит в том, что «они просто пока не хотят останавливаться».

При этом 3 ноября американский лидер говорил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что президент России Владимир Путин не готов завершить украинский конфликт.

Ранее в США раскрыли судьбу Украины после завершения конфликта с Россией.

