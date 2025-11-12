Полковник Макгрегор: после завершения конфликта все будет так, как захочет Россия

После завершения конфликта на Украине российские власти будут решать судьбу республики. Такое предположение высказал бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Counter Currents.

«Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат», — сказал Макгрегор.

По его словам, самое печальное, что многие из этих пленных находились на фронте «всего неделю». Эксперт назвал такое развитие событий «абсурдом». Полковник также подчеркнул, что, когда конфликт закончится, все «будет так, как захотят русские».

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Зеленский заявил о «тяжелой ситуации» на Покровском направлении.