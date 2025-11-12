На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли судьбу Украины после завершения конфликта с Россией

Полковник Макгрегор: после завершения конфликта все будет так, как захочет Россия
true
true
true
close
Dan Neal/U.S. Army

После завершения конфликта на Украине российские власти будут решать судьбу республики. Такое предположение высказал бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Counter Currents.

«Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат», — сказал Макгрегор.

По его словам, самое печальное, что многие из этих пленных находились на фронте «всего неделю». Эксперт назвал такое развитие событий «абсурдом». Полковник также подчеркнул, что, когда конфликт закончится, все «будет так, как захотят русские».

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Зеленский заявил о «тяжелой ситуации» на Покровском направлении.

