Армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Об этом в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — констатировал Миршаймер.

Профессор указал, что Запад стремится нанести стратегическое поражение России и уничтожить ее экономику. Страны Запада «с удовольствием прикончили бы Россию» как великую державу, однако этого не произошло, подчеркнул эксперт.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Зеленский усомнился в мощи ВС РФ.